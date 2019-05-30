TÜİK verilerine göre Muğla'da trafik kazalarının sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da trafik kazalarının sayısı arttı.

2018 yılında Muğla'da meydana gelen trafik kazalarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak 17 bin 488 oldu. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 72,1'i (12 bin 611 adet) maddi hasarlı kaza olurken yüzde 27,9'u (4 bin 877 adet) ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Maddi hasarlı trafik kazalarının sayısı yüzde 13,6 artarken, ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının sayısı yüzde 7,3 arttı.

Trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı azaldı

2018 yılında Muğla'da trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,5 azalarak 143 kişi oldu. Bu trafik kazalarında yaralananların sayısı ise geçen yıla göre yüzde 8,7 artarak 7 bin 432 oldu.

Muğla'da meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen ölümlerin yüzde 46,2'si (66 kişi) kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 53,8'i (77 kişi) kaza sonrası gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen 6 bin 675 ölümün yüzde 50,5'i (3 bin 368 kişi) kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 49,5'i (3 307 kişi) kaza sonrasında gerçekleşti. Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında 307 bin 71 kişi yaralandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA