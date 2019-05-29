Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osman Hatay
'ın (23) kullandığı 48 NB 768 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
'nde, Şefik Karataş
(43) idaresindeki 56 KC 410 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Hatay ile motosikletteki Hattat Önel (18) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Caddesi
, Hatay
, Marmaris
, Muğla
, Güncel
Kaynak: AA