08.07.2019 18:24
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Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde, Emin Özbaş'ın kullandığı 35 YT 505 plakalı otomobil, yol kenarında duran Serkan Göksu idaresindeki 34 DE 9983 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de hareket ederek, beton mikserine, kamyonete ve ardından da bir yayaya çarptı.
Yaralanan sürücüler Özbaş ve Göksu, araçtaki Metin Celal Özbaş ile yaya Hilmi Kuş, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel

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