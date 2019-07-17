17.07.2019 22:06
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Muğla'da trafik kazası: 6 yaralı

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ahmet Yaşar idaresindeki 06 AY 529 plakalı otomobil Milas- Bodrum kara yolundaki Baharlı Kavşağı'na giriş yaptığı sırada, Milas istikametine seyir halindeki Ali Özdemir'in kullandığı 48 J 1835 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra 06 AY 529 plakalı araçtaki Meliha, Şehriye ve Fatma Öztürk ile diğer araçtaki Sima Akbulut yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Ali Özdemir, Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

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