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Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı

Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

02.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:28Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı
Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İsmail Özsoy (56) idaresindeki 48 NG 732 plakalı traktör, Çırpı Mahallesi Yanı mevkisindeki ormanlık arazide devrildi. Kazada Özsoy ile traktörde bulunan Mesut Doğan yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında çıkışan Özsoy, ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özsoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İsmail Özsoy, Mesut Doğan, Sarnıç, Güncel

Kaynak: AA

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