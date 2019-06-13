Muğla'da turist sayısından yüzde 19 artış

Kaynak: İHA

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya 2019 yılının ilk 5 ayında 571 bin 487 yabancı turist girişi oldu. Geçen yıl aynı dönemde 481 bin 356 yabancı turist girişi olmuştu.İngilizler ilk sıradaBir önceki yıla oranla Muğla'ya gelen turist sayısında yüzde 19 artış gözlenirken, gelen turistlerin büyük bölümünü AB ülkeleri oluşturuyor. Yıllardır Muğla'dan vazgeçemeyen İngiliz turistler bu yıl da yılın ilk 5 ayında Muğla'ya akın etti. 5 ayda gelen yabancı turistlerin hemen hemen yarısını İngilizler oluşturuyor. Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında İngilizler her zaman olduğu gibi yine ilk sırayı alırken 5 ayda 237 bin 430, ikinci sırada 87 bin 622 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 32 bin 884 kişi ile Hollanda, dördüncü sırayı 32 bin 463 kişi ile Almanya ve beşinci sırayı da 31 bin 179 kişi ile Ukrayna aldı.Muğla turisti havadan ve denizden geliyorDalaman ve Milas-Bodrum gibi uluslararası iki havalimanına sahip Muğla'ya gelen yabancı turistlerin büyük çoğunluğu havadan geliyor. 571 bin 487 yabancı turistin 479 bin 97'si iki havalimanından giriş yaparken, 92 bin 212'si ise deniz yolu ile limanlardan giriş yaptı.Muğla, Uzakdoğulu turiste uzakDeniz, kum ve güneş turizminin yanında çok sayıda ören yerine sahip Muğla'ya Uzakdoğu ülkeleri tercih etmiyor. Daha çok kültür turizmine yönelen özellikle Japonya ve Çin gibi ülkelerden Muğla'ya bu yılın ilk 5 ayında Çin'den 437, Japonya'dan 397 olmak üzere toplam 834 kişi geldi. - MUĞLA