Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı.
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi.
Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, 8 Afganistan uyruklu sığınmacı güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi.
Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, 8 Afganistan uyruklu sığınmacı güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Kaynak: AA
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