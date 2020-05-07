Haber, Son Dakika, Haberler

Muğla'da Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'da Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı
07.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:34
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı.
İstanköy açıklarında Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Datça açıklarındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Suriye uyruklu, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Datça, Muğla, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Van’da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haberler
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yaptıracak Haberler
Trump ve Pence her gün koronavirüs testi yaptıracak
İstanbul’da yılın son Süper Ay’ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Haberler
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Muğla'da Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:46: Balıkesir'deki yurtta gözlem altında tutulan vatandaşlar için iftar - Haber 00:40: Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı - Haber 00:38: Diyarbakır Valiliği: "İlimizin tüm kesimleri ile görüşmeler yapılıyor" - Haber 00:38: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı. - Haber 00:38: Bodrum'da kuyuya düşen kedi, ekiplerin kullandığı şişme botla kurtarıldı - Haber 00:04: İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:48: Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün - Haber 23:22: Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı - Haber 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı - Haber