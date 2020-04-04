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Muğla'da Türk Kızılaydan evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi

Muğla'da, Türk Kızılay ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gıda kolisi ulaştırıldı.

04.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:46
Muğla'da Türk Kızılaydan evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
Muğla 'da, Türk Kızılay ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gıda kolisi ulaştırıldı.
Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun koordinasyonunda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
İki haftada 300 haneye ulaştıklarını belirten Gürbüz, "Bu hanelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 14 parça malzemeden oluşan 300 koli gıda yardımında bulunduk. Bunun içerisinde Türk Kızılaya bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan konserveler de var." dedi.
Gürbüz, şubeye ulaşarak kıyafet talebinde bulunanların isteklerini de yerine getirdiklerini ifade etti.
Kızılay olarak Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan talepleri anında yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Gürbüz, şunları kaydetti:
"Menteşe Kaymakamlığımızdan şubemize ulaşan 135 isim var. Onlara da Türk Kızılay Genel Merkezimiz tarafından hane başına 400 lira nakit ödeme önümüzdeki cuma günü yapılmaya başlanacak. Türk Kızılay olarak bu süreçte halkımızın yanındayız."

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Muğla, Güncel
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