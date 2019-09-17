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Muğla'da TYP kapsamında 714 kişi işe alınacak

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Muğla ve ilçelerinde 714 kişinin işe alınacağını bildirdi.

17.09.2019 15:48Muğla'da TYP kapsamında 714 kişi işe alınacak
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Muğla ve ilçelerinde 714 kişinin işe alınacağını bildirdi.
Mete, yaptığı açıklamada, TYP kapsamında okullara 580 temizlik personeli ve 134 de güvenlik görevlisi alınacağını, bunun için de 8 milyon lira ödenek tahsis edildiğini aktardı.
Başvuruların başladığını belirten Mete, "Ödeneğin Muğla'ya aktarılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Muğla milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'e teşekkür ediyoruz. Muğla halkı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadem Mete, AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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