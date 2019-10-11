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Muğla'da üç aylık bebek silahla yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde eşiyle tartışan kişinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar üç aylık bebeği yaralandı.

11.10.2019 17:44Muğla'da üç aylık bebek silahla yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde eşiyle tartışan kişinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar üç aylık bebeği yaralandı.
Menteş Mahallesi'nde E.D. ile eşi I.D, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Bu sırada, E.D'nin ateşlediği öne sürülen tüfekten çıkan saçmalar asfalttan sekerek, 3 aylık oğlu A.E.D'ye isabet etti.
Yüzünden yaralanan bebek, ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Menteş, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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