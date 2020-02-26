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Muğla'da uçurama devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

26.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:40Muğla'da uçurama devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
'nın ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Muhammet Yaşar idaresindeki 48 K 0337 plaka otomobil, Ağla Yaylası Panguduz mevkisinde yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada sürücü Yaşar, otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Yaşar, sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra Köyceğiz Devleti Hastanesine götürüldü.
Yaşar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Köyceğiz, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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