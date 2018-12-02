Muğla'da Uçurumda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Muğla
'nın Dalaman
ilçesinde uçurumda mahsur kalan köpek, yaklaşık iki saat süren çalışmayla kurtarıldı. Fethiye
AKUT ekibi, Kille Koyu'nda bir köpeğin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Bölgeye iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 15 metre aşağıya inen ekipler, mahsur kalan köpeğe ulaştı.
AKUT gönüllüsünün fileye koyduğu "Pala" isimli kangal cinsi köpek, yaklaşık iki saatte kurtarıldı.
Köpeğin sahibi Ahmed Türker Akyürek, AKUT ekibine teşekkür etti.
Fethiye,Dalaman,Muğla
02 Aralık 2018 Pazar 22:03