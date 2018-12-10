Muğla'da Ulaşımda Kış Tedbirleri Görüşüldü

Muğla
'da kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Muğla Valisi Esengül Civelek
başkanlığında 75. Yıl Salonunda toplandı.
Kış mevsiminde kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, kar yağışının sıklıkla görüldüğü Muğla– Denizli
, Seydikemer-Korkuteli- Antalya
yolu ile Kavaklıdere
ve Menteşe
ilçelerinin yüksek kesimlerinde, okul servis araçları başta olmak üzere ticari yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.
Toplantıda ayrıca kış mevsiminde, genel hayatı etkileyecek ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebilecek muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda olası can ve mal kayıplarının önlenmesi ve en aza indirilmesi maksadıyla etkin ve hızlı müdahale çalışmalarının esasları hakkında kararlar alındı.
Koordinasyon toplantısına Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Erhan Kopar ile ilgili kamu kurumları müdürleri katıldı.
Korkuteli,Seydikemer,Muğla
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:53