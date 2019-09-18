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Muğla'da üniversitelilerden hdp önündeki annelere destek

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek yürüyüşü yaptı.

18.09.2019 16:31Muğla'da üniversitelilerden hdp önündeki annelere destek
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek yürüyüşü yaptı.
Öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu öğrenci topluluklarının temsilcileri, kampüs içindeki Atatürk Meydanı'nda toplandı. Ardından da ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğlu için Hacire ananın yaktığı ateş, evlatlarının yüreğini yakan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. Şehitlerimizin, bebeklerimizin katili doğa düşmanı PKK, bu kez de Diyarbakır'da kardeşlerimizi HDP vasıtasıyla dağa kaçırmıştır. Bölücü terör örgütü PKK tarafından evlatlarından koparılan aileler, Hacire anadan sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Annelerimizin haklı isyanı, Türkiye'nin teröre karşı isyanıyla bütünleşmiştir. Türk gençliği olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden dosta düşmana ilan ediyoruz. PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin kaçırdığı kardeşlerimiz için direnen annelerimizin yanındayız. Terörün tam karşısındayız. Bölücülüğe geçit vermeyeceğiz" denildi. Grup daha sonra kampüs içinde yürüyüş yaptı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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