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Muğla'da üretici pazarı haftanın her günü kurulacak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde semt pazarlarında oluşan yoğunluğu azaltmak için haftanın 7 günü üreticilerin tezgahları açık tutulacak.

13.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:38
Muğla'da üretici pazarı haftanın her günü kurulacak
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde semt pazarlarında oluşan yoğunluğu azaltmak için haftanın 7 günü üreticilerin tezgahları açık tutulacak.
Kovid-19'la mücadelede, insanların toplu olarak bulundukları alanlarla ilgili teması, kalabalığı ve sosyal mesafeyi azaltma, hijyeni artırma çalışmaları kapsamında, Muğla'daki açık ve kapalı pazarlara özel tedbirler alınıyor.
Pazar yerlerine giriş kontrolün sağlanması için tek noktadan verilirken diğer giriş ve çıkışlar ise bariyerlerle kapatıldı.
Esnaf tezgahları arasında ise en az 3 metre mesafe kuralı uygulandı. Pazar yerinin girişinde bekleyen ekipler, ellerini dezenfekte eden vatandaşları pazardaki yoğunluk durumuna göre sırayla içeriye alıyor.
Salgın kapsamında alınan tedbirler gereği, Merkez Menteşe ilçesindeki semt pazarında üreticilerin tezgahları haftanın 7 günü açık tutulacak.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece Çarşamba günleri kurulan üretici pazarının artık her gün kurulacağını söyledi.
Uygulamayla vatandaşların pazar alışverişini perşembe ve pazar günlerini beklemeden haftanın her günü yapabileceğini vurgulayan Gümüş, bu sayede geçmişte bir gün yaşanan insan sirkülasyonunun da azaltılacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Muğla, Güncel
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