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Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'si Avrupa'ya ihraç ediliyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'sinin Avrupa'ya ihraç edildiğini belirterek, "Avrupa'da tüketilen her 3 balıktan biri Türkiye'den gitmektedir.

16.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:38Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'si Avrupa'ya ihraç ediliyor
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'sinin 'ya ihraç edildiğini belirterek, "Avrupa'da tüketilen her 3 balıktan biri 'den gitmektedir." dedi.
Saylak, beraberindekilerle Milas ilçesindeki Güllük Körfezi'nde incelemelerde bulundu.
İncelemenin ve ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Saylak, Muğla'da çipura, levrek, sarıağız, çinekop ve alabalık yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.
Kentte 2018'de 95 bin ton çipura, levrek, 19 bin ton alabalık üretimi gerçekleştiğini belirten Saylak, şunları kaydetti:
"Muğla'da üretilen balığın yüzde 50'si ihraç ediliyor. Avrupa'da tüketilen her 3 balıktan biri Türkiye'den gitmektedir. Deniz kültür balıkçılığı üretiminde Türkiye birincisi olan Muğla'dan geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 65 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek 353 milyon dolar gelir elde edildi. 2018'de ilimizde bulunan balık üreticilerine 4 milyon 200 bin 359 lira destekleme ödemesi yapıldı. Ulusal Kalıntı İzleme Planı çerçevesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının korunması için Muğla'da yılda 300 numune alınıyor. Sonuçlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı."
Saylak, ayda yaklaşık 50 bin kişinin olta balıkçılığı için Muğla kıyılarını seçtiğini dile getirdi.

Türkiye, Avrupa, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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