Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

23 Kasım 2018 Cuma 15:10



23 Kasım 2018 Cuma 15:10

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ü.T, Y.B.Y, A,B. ve M.Z.B. gözaltına alındı. Aramalarda, bir şüphelilerin iç çamaşırında diğerinin de ikametinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.