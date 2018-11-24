Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yeni Mahalle
'de ikamet eden K.K'nin (36) evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.
Şüphelinin adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada satışa hazır esrar ele geçirildi. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Menteşeoğlu Mahallesi'nde arama yapılan otomobilde esrar bulundu.
Otomobildeki M.A. (24) ve G.U. (36) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ve G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fethiye,Uyuşturucu Ticareti,Muğla
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:36