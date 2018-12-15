Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla
'nın Yatağan
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İzmir
'den temin ettiği uyuşturucuyu Yatağan'a getiren T.Ü, otogarda yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde, 87 uyuşturucu hap ile bir miktar skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti,Yatağan,Muğla
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:44