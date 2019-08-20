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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazi tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi.

20.08.2019 00:50 Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazi tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyetleri kapsamında bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Alanda yapılan incelemede, boyları yaklaşık 1,5 metreyi bulan 30 kök kenevir ele geçirildi. Yakılarak imha edilen Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çamoluk, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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