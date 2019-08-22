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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

22.08.2019 17:14 Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.P'nin, Yayla Patlangıç Mahallesi'ndeki evinde arama gerçekleştirildi.
Aramada, odunluğa gizlenen 7 kilo 751 gram esrar, hassas terazi ve tarladaki mısırların arasına ekilen 70 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alına M.P. ve babası R.P, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Patlangıç Mahallesi, Seydikemer, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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