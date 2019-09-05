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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

05.09.2019 18:42 Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.
İlçede bir ihbarı değerlendiren Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen M.V.B. ve A.P'yi gözaltına aldı.
Şüphelilere ait iki adreste 29 parça halinde bir miktar kokain maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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