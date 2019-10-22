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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

22.10.2019 23:26Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, uyuşturucu maddeleri aldığı adres ve kişi hakkında verdiği bilgiler üzerine çalışma başlatan Bodrum ve Milas Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir villaya da operasyon düzenledi.
Villada narkotik köpeği ile yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Bir başka suçtan da araması bulunan şüpheli M.İ. ise gözaltına alındı.

Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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