Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutukluma

MUĞLA'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bazı kişilerin ilçede uyuşturucu sattıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Marmaris'ten temin ettikleri uyuşturucuları Datça'ya getirip sattıkları belirlenen A.K. (20) ve O.G. (27), 5 Nisan Pazar günü ilçe girişinde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve aracında yapılan aramada 32 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki bir eve ortak operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 15 ayrı paket halinde kullanıma hazır toplam 1 kilo esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si Datça, 1'i de Marmaris'te polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Marmaris'te gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Datça'da yakalanan 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, operasyon kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.