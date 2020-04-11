Muğla'da vatandaşlar yasağa uydu

MUĞLA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına, vatandaşların uyduğu görüldü. Boşalan cadde ve sokaklar hayvanlara kalırken, insan sesi yerine kuş sesleri duyuluyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Büyükşehirlerden Muğla 'nın merkez ilçesi Menteşe'de, yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı da boş görüntüsüyle dikkat çekti. Cadde ve sokaklar, hayvanlara kaldı.