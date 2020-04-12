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Muğla'da Vefa Destek Grubu sokak hayvanlarını da unutmadı

Muğla'da Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu.

12.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:46
Muğla'da Vefa Destek Grubu sokak hayvanlarını da unutmadı
Muğla 'da Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma yasağının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyduğu Muğla'da, Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma ve zabıta ekipleri araçlarla şehrin dört bir yanını dolaşarak sokak köpekleriyle kediler için mama bıraktı.
Bazı ağaçlık alanlar ile meydanlara ise kuşlar için yem döken ekipler, uygulamayı gün boyu sürdürdü.
Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde hayvanseverler ile sokak hayvanlarını besledi.
Sokağa çıkma yasağı süresince sokakta ve doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yem, yemek ile su bıraktıklarını belirten Saylak, "Bu süre içinde onların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmayalım. Bu, vicdanı ve kalbi olan her vatandaşımızın görevidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Polis, Muğla, Güncel
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