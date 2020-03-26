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Muğla'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların hizmetine koşmaya devam ediyor

Bodrum Kaymakamlığınca oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

26.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:07
Muğla'da
Bodrum Kaymakamlığınca oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Bodrum Kaymakamlığı bünyesinde kurulan grup bünyesinde çalışan din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı Bodrum Şubesi'nin katkılarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.
İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her kademesinde görev yapan hocalarla toplumun her kesimine din hizmeti ulaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.
Sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların gönüllerini almak ve camilerde salalarla, yapılan dualarla sıkıntılı süreci aşabilmek için gayret gösterdiklerini belirten Kapancı, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın talimatları doğrultusunda yakınımızda mahallemizde şehrimizdeki tüm kardeşlerimizi gözeterek, özellikle yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlçenin birçok mahallesini dolaşıyoruz. Yaşlılarımızı arayıp durumlarını sorarak gönüllerini alıyoruz. Hiçbirini mahsun ve mahrum bırakmamak için tüm hocalarımızla gayret ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Bodrum, Güncel

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