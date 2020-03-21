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Muğla'da villada çifte cinayet

Muğla'da villada çifte cinayetMUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Viviant Bants (63) adlı kadın ile Hasan Tayfun Baransel (71), bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu.

21.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:10
Muğla 'da villada çifte cinayet
MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Viviant Bants (63) adlı kadın ile Hasan Tayfun Baransel (71), bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu. Katilin kim olduğu ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisinde villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Viviant Bants'tan bir süredir haber alamayan komşuları meraklanıp, bu sabah jandarmayı arayarak, yardım istedi. Eve gelen ekipler içeri girdiklerinde, Baransel ile Bants'ın cesediyle karşılaştı. Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, villa ve çevresinde delil aradı, sonrasında cesetler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için araştırma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Muğla’da villada çifte cinayet

Kaynak: DHA

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Muğla'da villada çifte cinayet
Etiketler : Fethiye, Muğla, Güncel

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