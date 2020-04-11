Muğla'da villaya kumar baskını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, villada kumar oynadığı ileri sürülen 10 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
11.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:04
Turgutreis Jandarma Komutanlı ekipleri, Sanayi Sitesi yakınındaki bir villada kumar oynandığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Kumar oynayan 10 kişiye 3 bin 100'er lira para cezası verildi.
Şüpheliler A.B. ve M.Ü. ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel