Muğla'da Villaya Uyuşturucu Operasyonu

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:01



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:01

Bodrum ilçesinde, lüks bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, villanın üst katındaki odada özel düzenekle kurulmuş alüminyum folyo ile kaplı bez dolapta kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Yetiştirilen kenevir imha edildi.Aramada, iki hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaçlar, gübreli toprak, ısı ve nem ölçer gibi malzemeler ele geçirildi.M.Y. ve H.H.C. gözaltına alındı.