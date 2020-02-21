Haberler » Güncel » Muğla'da yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor - Haber

Muğla'da yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzları için belediye ekiplerince doğaya yemlikler yerleştiriliyor.

21.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:06Muğla'da yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor
'nın ilçesinde, yaban domuzları için belediye ekiplerince doğaya yemlikler yerleştiriliyor.
Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için geçiş güzergahındaki alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları konuluyor.
domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için yemliklerin çoğaltılıp yarımada genelinde doğal alanlara yerleştirileceği belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:17:07