Muğla'da yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
09.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:06
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir evin yağmur oluğundan kedi sesi duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin oluğu açarak kurtardığı 4 yavru kedi sahibine teslim edildi.
Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir evin yağmur oluğundan kedi sesi duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin oluğu açarak kurtardığı 4 yavru kedi sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Muğla'da yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
Etiketler : Cumhuriyet Mahallesi, Fethiye, İtfaiye, Muğla, Güncel
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