17.07.2019 20:10
Haberler» Güncel» Haber

Muğla'da yağmur yağdı, hastane su altında kaldı

Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde su baskını yaşandı.

Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde su baskını yaşandı. Temeli 2014 yılında atılan 2017 yılında da hasta kabulüne başlayan Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağanak yağışın ardından su baskını yaşandı. Hastanenin çatısında iç kısma su akarken, bazı bölümlerde su altında kaldı. Vatandaşlar her yağmurun ardından aynı sıkıntının yaşandığını belirtirken, hastane yetkililerinin de su baskınları konusunda gerekli tamiratın yapılması için girişimlerde bulunduğu ancak çözüm alamadıkları öğrenildi.
(Bekir Tosun/İHA) Muğla'da yağmur yağdı, hastane su altında kaldı
Kaynak: İHA
Sıtkı Koçman, su baskını, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:06   Suriyeli muhaliflerden Erbil'deki saldırıya kınama
21:06   Trafik kazasında yaralanan kişi öldü
21:04   Denizli'de yıldırım isabet eden genç çoban hayatını kaybetti
21:03   Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
21:02   ABD'den Erbil'deki saldırıya kınama
21:02   İngiltere, Erbil'deki saldırıyı kınadı
20:59   Yılan tarafından ısırılan kişinin tedavisi sürüyor