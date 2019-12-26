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Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan cezaevi firarisi hırsızlık zanlısı mahkemece tutuklandı.

26.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:02 Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

'nın ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan cezaevi firarisi hırsızlık zanlısı mahkemece tutuklandı.

Milas İlçe Komutanlığına bağlı suç araştırma ve istihbarat timleri, suç kaydı ve araması bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Koru Mahallesi'ndeki bir barakaya düzenlenen operasyonda, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve 2'si hırsızlık olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan aranan Y.D. kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Jandarma, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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