08.07.2019 16:23
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Muğla'da yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince başlatılan operasyonda, uluslararası alanda uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütünün lideri ve üyeleri tespit edildi, organizasyon yapısı çözüldü.
Yapılan takip ve analiz çalışmaları sonucunda suç örgütü elebaşı A.A'nın yurt dışından getireceği yüklü miktardaki uyuşturucuyu, Milas ilçesindeki bir koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığı belirlendi.
Balkan ülkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun Haydar koyu yanında bulunan küçük bir koydan teslimatının yapılacağının saptanması üzerine, dosya savcısından alınan talimatla operasyon başlatıldı.
Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı araçları ve karadan takviye olarak katılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve istihbarat unsurlarıyla, sabah saatlerinde deniz yoluyla gelen zodyak botun sahile ulaşmasıyla birlikte eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda yaklaşık 1,5 ton skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirilirken, uyuşturucunun taşınmasında kullanılan 3 araca da el konuldu.
Uyuşturucuyu getiren suç örgütü elebaşı dahil 6 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'da yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirildi
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Milas, Muğla, Güncel

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