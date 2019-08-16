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Muğla'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan, ekiplerce söndürülen yangının neden olduğu hasarın boyutu drone ile görüntülendi.

16.08.2019 13:03
Muğla'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan, ekiplerce söndürülen yangının neden olduğu hasarın boyutu drone ile görüntülendi.
Bayır Mahallesi'ni çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı. Geniş bir alanın zarar gördüğü yangında, çam ağaçlarının yanı sıra ormandaki hayvanlar da alevlerden etkilendi.
Yanan arı kovanlarının görüntüsüyle yangının neden olduğu tahribat ve alevlerin evlere metreler kala kontrol altına alınması dikkati çekiyor.
Yangında 600 zeytin ağacı ve 30 arı kovanı yanan Yılmaz Öztürk, evinin ise son anda kurtarıldığını söyledi.
Mumcular Bayır Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta öğle saatlerinde orman yangını çıkmış, yangında yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.
Muğla'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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