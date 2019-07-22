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Muğla'da yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangında bir firmaya ait çatı yapımında kullanılan malzemeler yandı.

22.07.2019 11:51 Muğla
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangında bir firmaya ait çatı yapımında kullanılan malzemeler yandı.
Karaçulha Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, arazinin bitişiğindeki çatı yapımında kullanılan plastik malzeme yığınına sıçradı.
Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Tutuşan istif halindeki plastik malzeme ise iş makinesi yardımıyla dağıtıldı.
Güçlükle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
Kaynak: AA
Fethiye, Muğla, Güncel

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