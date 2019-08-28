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Muğla'da yaralı bulunan flamingo tedavi edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavi edildi.

28.08.2019 21:16 Muğla'da yaralı bulunan flamingo tedavi edildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavi edildi.
Kozağaç Mahallesi'nde yaraları nedeniyle ölmek üzereyken bulunan flamingo, hayvan bakımevine getirildi.
Veteriner hekimlerce yapılan muayenede, kuşun uçamadığı, yoğun pire taşıdığı, sağ bacağının arka kısmından yaralandığı ve sindirim problemi yaşadığı tespit edildi.
Yaralı kuşu tüm kontrollerini yapan veteriner hekimler, antiparaziter uygulamanın yanı sıra kuşun yaralı ayağını diktikten sonra bandaja alarak sindirim problemi için de gerekli enjeksiyonları yaptı.
Koruma altına alınan flamingo, belediye ekiplerince Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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