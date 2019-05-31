Muğla'da yasa dışı su ürünleri avcılığı operasyonu

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılık operasyonu yapıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ile Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Yedi Adalar
, İçmeler
, Turunç, Amos, Kumlubük, Kadırga Koyu
, Çiftlik
ve Karacasöğüt mevkilerinde yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi için çalışma başlattı.
Çalışmada, 15 sepet, 27 uzatma oltası ele geçirildi. Uzatma oltasında canlı olarak yakalanan balıklar ise denize geri salıverildi.
Ekipler, Yedi Adalar mevkisindeki denetimlerde 4 sepet, 23 uzatma oltası ele geçirilirken, uzatma oltasına takılan 4 kilogramlık sinarit balığı denize bırakıldı. İçmeler, Turunç, Amos, Kumlubük, Kadırga Koyu, Çiftlik mevkilerinde iki sepet, üç uzatma oltası, Karacasöğüt mevkisinde ise 9 sepet, uzatma oltası tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilen sepet ve uzatma oltaları tutanak yapıldıktan sonra Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü
ekipleri tarafından imha edildi.
Kaynak: AA
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