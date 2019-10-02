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Muğla'da yaya geçidi nöbeti

Muğla'da yaya geçidi nöbetiMuğla'da, 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği kapsamında araç sürücüleri, yaya geçidini kullananlara yol verdi.

02.10.2019 16:01
Muğla'da yaya geçidi nöbeti
Muğla'da, 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği kapsamında araç sürücüleri, yaya geçidini kullananlara yol verdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği gerçekleştirildi. 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganıyla, okullar başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde de gün boyu etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Etkinliğe katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte proje kapsamında hazırlanan broşürleri sürücü ve yayalara dağıttı. Araç sürücüleri yaya geçidini kullanan öğrenci ve vatandaşlara yol verdi.
Muğla'da yaya geçidi nöbeti

Cumhuriyet Meydanı, Yaya Geçidi, Muğla, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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