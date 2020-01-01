Haberler » Güncel » Muğla'da yeni yıl coşkusu - Haber

Muğla'da yeni yıl coşkusu

2020 yılı için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği Muğla'da, yeni yıl coşkusu yaşandı.

01.01.2020 00:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:58 Muğla'da yeni yıl coşkusu
2020 yılı için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği 'da, yeni yıl coşkusu yaşandı.

Muğla'nın ilçesi Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar yeni yıla 'merhaba' dedi. Yılbaşı gecesi için Cumhuriyet Meydanı'na 2020 yazısı, Ay yıldız, kalp, geyik ve yıldız gibi yılbaşı temalı ışıklı ledler hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl gecesi saat 23.30'da canlı müzik yayını yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün de katıldığı kutlamalarda meydanda toplanan binlerce vatandaş müzik eşliğinde oynadı. Kutlamalardaki havai fişek gösterisi renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:51   Yılbaşı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu - Haber
01:49   Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi - Haber
01:48   Sivas'ta 'Hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu - Haber
01:44   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "8 Ocak'ta Türk akımının açılışını yapacağız" - Haber
01:44   Vali Köşger 2020 yılını güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:52:03