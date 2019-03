Muğla'da Yeşilay Haftası Etkinlikleri Başladı

Kaynak: İHA

Bu yıl 'Yeşilaycı olmak için bir nedenim var' konseptiyle 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Yeşilay haftası başladı.Yeşilay'ın 99'uncu kuruluş yıldönümünün de kutlanacağı hafta dolayısıyla Muğla'da kamuoyunun bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla etkinlikler düzenlenecek.Yeşilay'ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını belirten Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci "Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için Muğla'da da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeşilay 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da "Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var" diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftası'nda çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyleyen Şube Başkanı Şadi Pirci açıklamasına şu şekilde devam etti: "Yeşilay, bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bugün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan bir ağaç, bir sivil toplum kuruluşudur. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.Buna göre Seydikemer, Milas ve Menteşe'de programlar düzenlenecek. Okullarda yapılacak tanıtımların sonunda ise Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda ödül töreni gerçekleştirilecek. - MUĞLA