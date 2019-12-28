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Muğla'da yılbaşı öncesi gıda denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı.

28.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:56 Muğla'da yılbaşı öncesi gıda denetimi
'nın ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı.
İlçede, yılbaşı öncesi alkol satış yerleri ve tüketim yerlerinde sahte ve kaçak alkolün tüketilmesini önlemek amacıyla, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetim ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı ile denetim gerçekleştirildi.
Sahte ve kaçak alkol denetiminin yanında, aynı zamanda hijyen denetimi de yaptı.
Alkol satış yerleri ve tüketim yerlerini denetleyen Saylak, işletme sahiplerinden bilgi aldı.
Saylak, denetimde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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