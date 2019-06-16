16.06.2019 14:02
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MUĞLA'DA YKS HEYECANI

MUĞLA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 10 bin 79 aday ter dökerken, veliler dışarıda çocuklarını heyecanla bekledi.

MUĞLA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 10 bin 79 aday ter dökerken, veliler dışarıda çocuklarını heyecanla bekledi.
Muğla'nın Menteşe, Milas ve Fethiye ilçelerindeki 388 salonda 10 bin 73 aday YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ter döktü. Üniversite adayları yaklaşık 1 saat önce, sınava girecekleri okulun önüne gelip, beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyaların alınmadığı sınavda öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçerek, salonlara girdi. Plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerin metal tokaları, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Öğrenciler sınavda, veliler ise dışarıda ter döktü. Dün (Cumartesi) yapılan YKS birinci oturumuna 10 bin 53, bugün sabah yapılan YKS ikinci oturumuna ise 10 bin 79 bin öğrenci katıldı.MUĞLA'DA YKS HEYECANI
Kaynak: DHA
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