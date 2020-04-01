Muğla 'da yoğun denetim

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz genelinde de Coronavirüs (Covid-19) salgını yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Söz konusu salgının daha fazla yayılması, can kayıplarının artmaması için de birbirinden farklı tedbirler alınarak uygulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri titizlikle uygulayan Muğla Polisi bu kez de şehre giriş yapanların ateşlerinin ölçülmesi ile gündeme geldi.

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu 'nun talimatı ile Muğla İline giriş yapan araçlar mercek altına alındı. Uygulama noktalarında görev yapan polisler tek tek araçları durdurarak sürücü, şoför ve yolcuların eteşlerini ölçüp, zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmayarak evde kalınması gerekliliğini anlattı.

Menteşe İlçesindeki kontroller ise Menteşe Aydın Yolu Uygulama Noktasında ve Menteşe Denizli Yolu Uygulama Noktasında gerçekleştirildi. Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz 'ın da yakından takip ettiği kontrollerde Menteşe İlçesi 'ne gelen araçlar tek tek durdurulurken, sürücü, şoför ve yolcuların eteşleri görevli polisler tarafından ölçüldü. Kontrol edilen araçlarda bulunan vatandaşlara Evde Kal Türkiye sloganı ile zorunlu haller dışında evden çıkılmaması hatırlatıldı. Kontroller esnasında araçların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlenirken, özellikle gıda tedarik sürecinde yer alan kamyon, kamyonet ve tırlarla yapılan ticari yük taşımacılığının olumsuz etkilenmemesi için bu araçların kontrolü oluşturulan ayrı bir hattan yapıldı.

Muğla- Aydın yolunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapılan şehirler arası otobüslerde de denetim gerçekleştirildi. Muğla ve Menteşe emniyet müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle kara yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

MUĞLA girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Muğla Valiliği koordinesindeoluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun ardından, Menteşe Kaymakamlığı 'nın koordinesinde de vakit geçirilmeden Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Bilindiği gibi korona virüsü tedbirleri kapsamında Ülkemiz genelinde başta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilmesi olmak üzere birçok tedbir alındı. Alınan bu tedbirlerle ilgili olarakVefa Sosyal Destek Grupları da oluşturulmaya başlandı. Ülkemizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarından ilklerden birisi de Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulurken, Menteşe Kaymakamlığı 'nın koordinesinde de vakit geçirilmeden Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Menteşe Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını sabah saatlerinde Menteşe Kaymakamlığı Kriz Merkezinde gerçekleştirildi. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız 'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda İlçe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İlçe Emniyet MüdürüTümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ali Volkan 'ın yanısıra bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de hazır bulundular.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız şunları söyledi:-Bilindiği gibi Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın büyük risk altında olmasından dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Bu sebeple bu vatandaşlarımızdan tek başına yaşayanlarının ve ihtiyaşlarını karşılayacak yakınları bulunmayanların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının giderilmeleri için Vefa Sosyal Destek Grubu olarak yapılması gerekenleri en iyi şekilde yapacağız.Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır'' sözünü sizlere bir kez daha hatırlatmak gereği duyuyorum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Kaynak: Bültenler