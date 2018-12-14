Muğla'da Yoğun Sis ve Sağanak Etkili Oluyor

Muğla
'da yoğun sis ve sağanak yağış etkili oluyor.
Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle şehir içinde yaya geçidini kullananları da trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Muğla- Aydın
, Muğla- Denizli
kara yolunda da sürücüler zor anlar yaşıyor.
Öte yandan kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış da hayatı olumsuz etkiliyor.
Sabah,Muğla
14 Aralık 2018 Cuma 10:35