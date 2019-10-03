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Muğla'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Muğla'da yolcu otobüsü alev alev yandı Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın sonrası otobüs kullanılmaz hale geldi.

03.10.2019 10:23
Muğla'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Muğla- Marmaris karayolu Sakartepe rampasında yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın sonrası otobüs kullanılmaz hale geldi.
MUĞLA - Muğla'da sabah saatlerinde Sakar rampasında Marmaris'e seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın sonrası otobüs kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Sakarya'dan Marmaris'e seyir halinde olan İrfan Çelik yönetimindeki 35 PK 671 plakalı Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü Akyaka kavşağına varmadan önce otobüsün arka bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı yolun sağına çekerek yolcuların tahliye için uyardı. Şoför dahil 12 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüsteki yangın otobüsün sağ tarafını tamamen kapladı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe İtfaiye grup amirliği ekipleri ile bölgede bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası otobüs yangını söndürülürken, otobüsün sağ tarafı tamamen yandı. Otobüste soğutma çalışmaları devam ediyor.
Otobüs yangını nedeniyle Sakartepe rampası iniş istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten ulaşıma açıldı.
Muğla'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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