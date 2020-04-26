Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Muğla'da yunus ekibindeki polis kazada yaralandı

Muğla'da yunus ekibindeki polis kazada yaralandıMUĞLA'da devriye görevi sırasında kullandığı motosikleti mıcıra kaptırarak sürüklenen yunus timlerinde görevli polis memuru Hakan Sağman (45) yaralandı.

26.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:15
Muğla'da yunus ekibindeki polis kazada yaralandı
MUĞLA'da devriye görevi sırasında kullandığı motosikleti mıcıra kaptırarak sürüklenen yunus timlerinde görevli polis memuru Hakan Sağman (45) yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Muğla- Göktepe yolunun Düzeyn mevkiinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan motorize yunus timinde görevli polis memuru Hakan Sağman, kullandığı 48 A 4580 plakalı motosikletin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırdı. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, yaklaşık 50 metre sonra bir kaya parçasına çarparak durdu. Sağman'ın peşinden gelen motosikletli diğer meslektaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine ve meslektaşlarına bildirip, yardım istedi. Olay yerine, sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağman, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sağman'ın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sağman'ın peşinden gelen polis memuru amirlerine kazayı, "Kendisinden 50 metre kadar geriden geliyordum. Motosikleti mıcıra kaptırdı, yoldan çıktı ve sürüklenmeye başladı" diye anlattı. Muğla’da yunus ekibindeki polis kazada yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Göktepe, Polis, Muğla, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Güldür Güldür’ün Bilal’i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini de geçti Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini de geçti
İtalya’da çarpıcı korona araştırması: Kirli havada daha kolay yayılıyor Haberler
İtalya'da çarpıcı korona araştırması: Kirli havada daha kolay yayılıyor
Barcelona, ’Yeni Iniesta’ için 60 milyon euroluk teklif yaptı Haberler
Barcelona, "Yeni Iniesta" için 60 milyon euroluk teklif yaptı
Haberler››Güncel››Muğla'da yunus ekibindeki polis kazada yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: SAKAYA İzin alıp sokak hayvanlarını besledi - Haber 16:57: Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içince öldü - Haber 16:56: Karantinaya alınan köylerde güvenlik önlemleri arttırıldı - Haber 16:54: Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları iki kardeş için de gerçek oldu - Haber 16:54: Gaziantep ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri - Haber 16:47: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz - Haber 11:36: 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı - Haberler 09:56: Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber