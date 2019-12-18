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Muğla'da zeytinyağı fabrikasında iş kazası: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında iş kazası sonucu 1 kişi öldü.

18.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:56Muğla'da zeytinyağı fabrikasında iş kazası: 1 ölü
'nın Milas ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında iş kazası sonucu 1 kişi öldü.
Kargıcak Mahallesi'nde bir zeytinyağı sıkım fabrikasında seperatör (ayırıcı) cihazı patladı.
Patlamanın etkisiyle etrafa fırlayan cihazın parçaları, fabrikada çalışan Abdullah İlhan'ın (46) karnına saplandı.
Ağır yaralanan İlhan, ambulansla kaldırıldığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında fabrika işletmecisinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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